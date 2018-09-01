Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı ağırlayacak

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 5 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şeyh Sabah'ın çalışma ziyaretinde bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede ABD ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirileceği ifade edildi.
Şeyh Sabah, son olarak geçen yıl eylül ayında Washington'ı ziyaret etmiş ve Trump ile görüşmüştü.
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