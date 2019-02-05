Trump'la ilgili özel bilgiyi sızdırdılar! Her sabah tam 5 saat...

Beyaz Saray'da çalışan bir yetkili, Trump'ın son 3 ayı kapsayan günlük programını ABD medyasına sızdırdı.
Söz konusu programı yayımlayan Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre her gün 08.00-11.00 saatlerinde Oval Ofis'te günlük brifinglere katılması gereken Trump, 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmiyor.
Her sabah Beyaz Saray'ın ikamet kısmında yaklaşık 5 saat "özel zaman" geçiren Trump, bu süre içinde televizyon izliyor, gazete okuyor, Twitter'da vakit geçiriyor ve bazı kişiler ile telefon görüşmeleri yapıyor.
Programdaki "özel zaman" maddesi ise Trump rutin başkanlık programından çok sıkıldığı için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından eklendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, habere ilişkin Axios'a yazılı açıklama gönderdi.
Açıklamada, Trump'ın "özel zaman" kapsamında geçirdiği vakitleri oldukça verimli şekilde kullandığını belirten Sanders, "Başkan Trump, öncekilerden farklı bir liderlik stiline sahip ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Bu vakitler, ortalama gününün çoğunu planlanmış toplantılarda, etkinliklerde ve çağrılarda geçiren Başkan Trump'ın, modern tarihin en üretken başkanı olmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı. (AA)
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