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Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Soğuk Savaş'ın son yıllarına denk gelen 1987'de ABD ile Sovyetler arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararını duyurmuş olan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'e yeni nükleer tehditte bulundu.

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

Washington'da gazetecilere, "Milletin aklı başına gelene dek, ABD, nükleer silah geliştirip cephaneliğini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yıllar önce yapmalıydık" diye konuşan ABD Başkanı, bu sözlerini şöyle açımladı:

'BU OYUNU OYNAMAK İSTEYEN HERKESİ TEHDİT EDİYORUM'

"Kime isterseniz ona tehdit sayın, isterseniz Çin'i, isterseniz Rusya'yı dahil edin, bu oyunu oynamak isteyen herkes buna dahildir. Siz bunu yapamazsınız. Bu oyunu oynayamazsınız."

'NÜKLEERDE YANIMIZA YAKLAŞMALARINA İZİN VERMEYİZ'

"Onlar akıllanana dek (nükleer silah konusunda) bizim yanımıza yaklaşabilen kimse olmayacak" diye tehditlerini iyice tırmandıran Trump, Rusya'nın kesin dille reddetmesine rağmen bu ülkenin INF'yi ihlal ettiği iddiasını da tekrarladı:

ÇİN VE KUZEY KORE İLE YENİ HESAP

Trump, bu açıklamaları yaparken Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, INF'den çekilme, İran'a yaptırımlar ve Suriye gündemiyle Moskova'daki temaslarını tamamlıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'le görüşen Bolton, INF ile ilgili 'sadece ABD ile Rusya arasındaki bir anlaşmanın bugünün gerçekliğini karşılamadığı, çünkü Soğuk Savaş'tan farklı olarak bugün Çin ve Kuzey Kore dahil birçok ülkenin orta menzilli nükleer füze geliştirdiği' mesajını verdi.

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RUSYA'DAN ABD'YE INF'Yİ BİRLİKTE GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Rus tarafı ise INF'nin sorunlu olduğu, kendilerinin de şikayetleri bulunduğu, bunları ABD ile birlikte çözmeye hazır oldukları, ama ABD'nin INF'den çekilmesinin nükleer silahsızlanma rejimine ağır darbe indireceği mesajını iletti.

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin INF'den çekilmesi halinde Rusya'nın da nükleer silahlanmaya girişeceği ve diğer ülkelerin de bu yarışa katılacağı uyarısını yaptı.

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