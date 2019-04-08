HABER

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2019 01:28 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini “asla görmeyeceğini” duyurdu.

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrini değiştirdi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, Demokrat Partili milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gelir beyanlarını “asla görmeyeceklerini” söyledi.

İHA'nın haberine göre bir Başkanlık geleneğini reddeden Trump, bu belgelerin “denetim altında” olduğu ve “insanların onları anlayamayacağı” kadar karmaşık olduğunu savunmuştu.

Ancak, geçen Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, İstihbarat Komitesi tarafından söz konusu belgelerin teslimini talep eden bir soruşturma açacakları sözünü verdi. Muhalefet, Trump'ın mali detaylarının Rusya’nın 2016'daki başkanlık seçimlerindeki müdahalesine ışık tutabileceğine inanıyor. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise Başkan'ın imajını etkileyebilecek detayların ortaya çıkabileceğini iddia ederek belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Aradaki Fark Azalsa da İmamoğlu ÖndeAradaki Fark Azalsa da İmamoğlu Önde
Trump’ın Vergi Beyannamesi ‘Asla Görülmeyecek’Trump’ın Vergi Beyannamesi ‘Asla Görülmeyecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray ABD Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Danimarka'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Danimarka'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.