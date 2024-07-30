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  4. Trump, Putin, Kim Jong- un Paris sokaklarında!

Trump, Putin, Kim Jong- un Paris sokaklarında!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
30.07.2024 09:32
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Paris sokakları dün akşam ilginç görüntülere sahne oldu. Bir arada görmeye alışkın olmadığımız 3 lideri Paris sokaklarında görüntülendi. Üçünü bir arada görenler fotoğraf çekmekten kendini alamadı.

Trump, Putin, Kim Jong- un Paris sokaklarında!

Bir sosyal medya hesabından paylaşılanlar görenleri oldukça şaşırttı. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong- un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında görüntülendi.

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Paris sokaklarında üçünü gezerken görenler hem fotoğraf çekindi hem de sohbet etmeye çalıştı.

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Bir çekiminde Putin’e benzeyen kişinin elinde sarı ayıcık tutarken, Kim’e benzeyen kişi işaret parmağıyla fotoğraf çekeni gösterdi.

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Trump’a benzeyen kişi ise taktığı kırmızı şapkası ile dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong-un putin trump
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