Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı "seçimlerin ertelenmesi" önerisi hakkında konuştu.

İnsanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy pusulalarını evlerine istediği bir "posta yoluyla oy verme (absentee ballot)" sisteminin mantıklı olduğunu belirten Trump, buna rağmen tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören "herkes için postayla oy kullanma" sisteminin sıkıntı oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.

New York başta olmak üzere birçok eyalette "herkes için postayla oy kullanma" sistemi ile yapılan seçimlerin sonuçlarının, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala açıklanamadığını belirten Trump, bu yöntemle yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarının da sıkıntı doğurabileceğini kaydetti.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savundu.