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Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Hakkında tartışmalar başlayan ABD Başkanı Trump, eski avukatı Cohen'in suçlu bulunduğu iki başlığın bir suç teşkil etmediğini savundu. Cohen, Trump'ın ilişkiye girdiği bir porno film yıldızı ile Playboy modeline ödeme yaparak kampanya yasalarını deldiğini itiraf etmişti.

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Başkanlık koltuğundaki en zor gününü geçiren ABD lideri Donald Trump, suskunluğunu bozarak peş peşe Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Trump'ın ilişkiye girdiği iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden eski avukatı Michael Cohen'i hedef alan ABD Başkanı, "İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen'in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm" yazdı.

Eski kampanya direktörü Paul Manafort'un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasını da değerlendiren Trump, kampanya direktörünün Cohen'den farklı olarak cesurca davrandığını söyledi.

'BİR SUÇ YOK'

Trump, "Michael Cohen'in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
pornocu tramp
Bu ne ahlaksızlık bu ne vicdansızlık bu ne hayasızlıktır be ortada hala link yok
Bu Amerikan Havuç unu Adana ya İncirlik üssüne getirip Şalgam Suyu yapacan Suriye lilere ikram edecen
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