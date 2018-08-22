Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Başkanlık koltuğundaki en zor gününü geçiren ABD lideri Donald Trump, suskunluğunu bozarak peş peşe Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.
Trump'ın ilişkiye girdiği iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden eski avukatı Michael Cohen'i hedef alan ABD Başkanı, "İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen'in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm" yazdı.
Eski kampanya direktörü Paul Manafort'un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasını da değerlendiren Trump, kampanya direktörünün Cohen'den farklı olarak cesurca davrandığını söyledi.
Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Ağustos 2018
Trump, "Michael Cohen'in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi" dedi.
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