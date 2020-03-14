Trump'tan ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmesinin ardından, alınan ilave önlemler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Demokratların sunduğu Kovid-19'a yönelik bazı tedbirleri içeren ve bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanması planlanan yasa tasarısına ilişkin Trump, "Temsilciler Meclisindeki 6201 sayılı yasa tasarısını tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarının ücretsiz Kovid-10 testleri, ücretli hastalık izni gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Trump, "Hazine ve Çalışma Bakanlarına, küçük işletmelerin durumdan etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler hazırlamaları talimatı verdim." bilgisini paylaştı.

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLERİ 'EVET' OYU VERMEYE ÇAĞIRDI

Kongredeki tüm Demokrat ve Cumhuriyetçileri bu yasa tasarısına "evet" oyu vermeye çağıran Trump, "Amerikan ailelerinin sağlığını ve iyiliğini her zaman ilk sıraya koyacağım. Bu tasarının bir an önce Kongreden geçip, benim masama gelmesini ve tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.