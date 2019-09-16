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Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor." dedi.

Trump ayrıca şu anda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile planlanmış bir toplantı olmadığını kaydetti.

"ABD SAVAŞA HAZIR"

İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, "ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır." ifadesini kullandı.

Trump, İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Suudi Arabistan'a herhangi bir söz verip vermediği sorulan Trump, "Hayır, Suudilere böyle bir söz vermedim. Suudilerle oturup, bazı şeylere karar vermeliyiz." dedi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer üstü düzey yetkililerin yakın zamanda Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek Bahreyn Veliaht Prensi Selman ile de Aramco saldırısını ve İran konusunu görüşeceklerini aktardı.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

(AA)

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