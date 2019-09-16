Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor." dedi.

Trump ayrıca şu anda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile planlanmış bir toplantı olmadığını kaydetti.

"ABD SAVAŞA HAZIR"

İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, "ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır." ifadesini kullandı.

Trump, İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Suudi Arabistan'a herhangi bir söz verip vermediği sorulan Trump, "Hayır, Suudilere böyle bir söz vermedim. Suudilerle oturup, bazı şeylere karar vermeliyiz." dedi.