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Trump'tan azil soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2019 06:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasını "büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirerek, Demokratların, Ukrayna görüşmesine ilişkin muhbir raporunun hazırlanmasına yardım etmiş olabileceğini savundu.

Trump'tan azil soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinin ardından hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in söz konusu telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporunu önceden gördüğü iddialarına ilişkin "Bu rapor hakkında, Schiff'in daha önce bilgi sahibi olmasının bir skandal olduğunu düşünüyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum ve Schiff'in bu raporun yazılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Azil süreciyle ilgili Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi ile iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya ise Trump, "Her zaman onlarla iş birliği yapıyorum. Bu büyük bir sahtekarlık ancak fırıldak Schiff ile çalışacağız." yanıtını verdi.

TOPLANTIDAN ÖNCE DE SCHİFF'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Trump, ikili görüşme öncesi de Oval Ofis'te hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini rapor eden muhbirin söz konusu konuşmayı yanlış aktardığını savunan Trump, "Bu kişi, benim fikrime göre bir casus." dedi.

Trump, Schiff'in de kendisinin Ukrayna görüşmesinde söylediğini iddia ettiği sözleri "uydurduğunu" belirterek, "Schiff görevinden istifa etmeli ve Demokratlar onun vatana ihanet ettiğini göz önünde bulundurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.
Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.
ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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