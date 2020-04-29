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Trump'tan et işleme tesislerine koronavirüs salgınına rağmen "açık kalın" talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 07:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurmayı planlayan et işleme tesislerine "açık kalma" talimatı verdi.

Trump'tan et işleme tesislerine koronavirüs salgınına rağmen "açık kalın" talimatı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde ülkedeki et işleme tesislerinin faaliyetlerine devam etmesi talimatı verdi.

Söz konusu talimat kapsamında et işleme tesisleri "kritik altyapı" olarak kabul edilecek.

Ayrıca Amerikan basınında Trump yönetiminin bu tesislerdeki hangi çalışanların evde kalması gerektiği konusunda Çalışma Bakanlığı ile temas içinde olduğu bilgisi yer aldı.

ABD'de birçok et işleme tesisindeki kişilerde koronavirüse rastlanmasının ardından ülkenin en büyük tedarikçilerinden Tyson'ın da aralarında bulunduğu birçok şirket, tesisini kapatma ya da kapasitesini azaltma kararı almıştı.

ABD'de söz konusu azalmaların ardından ülkenin et işleme kapasitesinin yüzde 80 oranında azalması bekleniyordu.

(AA)

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