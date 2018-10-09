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Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi.

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu.

Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." demişti.


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ABD Trump Cemal Kaşıkçı Kayıp Gazeteci Son dakika suudi gazeteci

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizim ülkemizde böyle küstahça bir cinayetin işlenmesinden ben de hiç hoşlanmadım. Suudi istihbaratçılarının operasyonu... Trump bile bizden ağır konuştu.
İşte kaybolma sebebi bu adam.
Suudi Arabistanla Türkiye 'yi papaz etmeye çalışıyorlar....Bu cinayeti burada yapmaları da manidar...Türkiye'yi zor durumda bırakmak...Avrupa da yapamazlardı....Hem onu yolda yürüyen birine de yaptirirlardi....Elçilikte yapılması çok ince ve siyasi kriz cikartmak...Sokak ortasında Amerikan başkanlarına kurşun yağdıran zihniyet bir gazeteciyi neden elçilikte öldürsün
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