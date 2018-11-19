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Trump'tan Pakistan'a: Artık ödeme yapmayacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

Trump'tan Pakistan'a: Artık ödeme yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

"KARŞILIK ALMADAN VERMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

PAKİSTAN'DAN YANIT GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız” açıklamasına Pakistan’dan yanıt geldi. Ülkesinin 11 Eylül saldırılarına karışmamasına rağmen ABD’nin yanında terörle mücadele savaşına dahil olduğunu, bu savaşta 75 bin can kaybıyla birlikte ve 123 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin mali yardımının ise sadece 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Han, ABD’nin Pakistan sınırındaki operasyonlarında maddi zararın yanında milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade etti. Han, ABD’nin Afganistan’daki terör savaşında 140 bin kişilik NATO birliği ile 250 bin kişilik Afgan birliğine ve 1 trilyon dolarlık harcamaya rağmen başarısız olduğunu Pakistan’ı günah keçisi ilan etmek yerine, Taliban’ın bugün neden çok daha güçlü olduğuna dair ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

(AA)

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kimseye birşry yapmaa
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