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Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "Rusya soruşturmasını örtbas ediyor" suçlamasında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi. Trump, kendisi hakkında Demokratlar tarafından başlatılan soruşturmalar sonlandırılana kadar onlarla çalışmayacağını açıkladı.

Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örtüyor." suçlamasını yönelten Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye sert tepki gösterdi.

TOPLANTIYI YARIDA KESTİ

ABD Başkanı Trump, Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti.

Pelosi'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösteren Trump, altyapı toplantısından ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı "ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.

"BEN HİÇBİR ŞEYİ ÖRTBAS ETMEM"

"Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli iş birliği sonucu çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem." şeklinde konuşan Trump, Demokratların kendisi aleyhindeki soruşturmalarına son verinceye kadar onlarla çalışmayacağını da dile getirdi.

Trump ayrıca, bazı Demokrat vekillerin "ABD Başkanı azledilsin." şeklindeki açıklamalarından da çok rahatsız olduğunu ve bunları kabul etmediğini vurguladı.

Beyaz Saray'daki toplantı öncesinde Pelosi, Trump'ı "Rusya soruşturmasının üstünü örmeye çalışmakla" suçlamış ve sonuna kadar bu konunun üzerine gideceklerini açıklamıştı.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD rusya soruşturması

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