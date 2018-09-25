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Trump'tan Ruhani açıklaması: Şeker bir adam

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, taleplere rağmen New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyeceğini söyledi. Trump, "Belki gelecekte bir gün" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Ruhani için ' hoş bir adam olduğuna eminim' dedi.

Trump'tan Ruhani açıklaması: Şeker bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceği tartışmasına son noktayı Twitter hesabında yaptığı paylaşımla koydu.

Trump yaptığı paylaşımda, "Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün. Onun çok sevimli bir adam olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söylemişti.

İRAN'DAN ABD'YE RET!

ABD, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini hedef almıştı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ERDOĞANLA DA GÖRÜŞMÜYOR, KAÇ KEZ GİTTİ ABD YE GÖRÜŞEMEDİ.. ADAM KİMSEYİ UMURSAMIYOR, AMA BİR GÜN BİZDEN OSMANLI TOKATINI YİYECEK İNŞEALLAH..O ZAMAN GÖRÜR TÜRKÜN GÜCÜNÜ..
Şu turamp a helal olsun ülkesinin çıkatları için ne dediyse yapıyor
İran, Kore, Çin, Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler. Şu beyinsize dersini veremiyorsunuz ya ne diyeyim. Adam resmen dalga geçip oyun oynuyor. Yok mosad mış, yok devrim muhafızıymış. Hani nerede? Bir adamı alt edemiyorsunuz
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