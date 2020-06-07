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Trump'tan ulusal muhafızlara 'geri çekilin' talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında" dedi.

Trump'tan ulusal muhafızlara 'geri çekilin' talimatı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

AA

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