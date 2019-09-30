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Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesiyle ortaya çıkan skandal büyüyor. Trump son olarak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı adam Schiff'e vatana ihanetten tutuklama çağrısında bulundu.

Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilci Adam Schiff Ukrayna Başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinin önemli bölümü hakkında bana ait olmayan korkunç ve sahte bir açıklama yaptı.

Meclis kürsüsünde ABD halkını kandırdı. Telefonda söylediklerimle hiçbir alakası yok." diyerek Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı adam Schiff'e vatana ihanetten tutuklama çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefon görüşmesinde Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Adam Schiff, hafta sonu Kongre’nin Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söylemiş ve Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini vurgulamıştı.

Schiff, CIA ajanını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Washington'ın ABD Başkanı Trump ile Rus lider mevkidaşı Putin'in görüşmesinin yayımlanması için Rusya'nın rızasının olması gerektiğini vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD tutuklama vatana ihanet

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