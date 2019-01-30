Trump'tan Venezuela açıklaması

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı:
ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiado, Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli.
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