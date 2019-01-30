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Trump'tan Venezuela açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Venezuela hakkında açıklamada bulundu.

Trump'tan Venezuela açıklaması

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı:

ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiado, Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli.

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Trump Maduro Venezuela

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