Trump'tan Venezuela'ya askeri müdahale açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump CBS'e verdiği röportajda, Venezuela'ya asker göndermenin bir 'seçenek' olduğunu belirtti.
Trump, ayrıca Irak'taki Amerikan askerlerinin 'İran'ı izlemek için' gerekli olduğunu söyleyerek buradaki askerlerin geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.
ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına da değinen Donald Trump, bu ülkedeki asker sayısını azaltmak ve sadece istihbaratı bırakmak istediğini söyledi.
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