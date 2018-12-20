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Trump'tan yeni açıklama: Sürpriz değil

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çıkma planının sürpriz olmadığını söyledi.

Trump'tan yeni açıklama: Sürpriz değil

"Suriye'den çıkmak sürpriz değildi. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın bölgesel düşmanlarıdır. Hepimiz bunun için çalıştık. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı."

"ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli canları ve trilyonlarca doları yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Orta Doğu'nun polisi olmak mı istiyor? Sonsuza kadar orada olmak mı istiyoruz? Nihayet başkalarının savaşma zamanı geldi." dedi


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Trump sürpriz değil Suriye

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