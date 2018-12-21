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Trump tarım yasasını imzalayacağını böyle duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, tarım yasasını imzalayacağını, yıllar önce çiftçi kılığında şarkı söyleyip dans ederken çekilmiş görüntülerini Twitter'dan paylaşarak duyurdu.

Trump tarım yasasını imzalayacağını böyle duyurdu

Sputnik'in haberine göre Trump, 2018 tarım yasasını imzalayacağını duyurmak için paylaştığı videoya '15 dakika sonra tarım yasası' notunu düştü.

ABD Başkanı, paylaşımının ardından 867 milyar dolarlık çiftçi düzenlemesini imzaladı.

2005 yılına ait olan görüntüler, Emmy Ödülleri'nin dağıtıldığı sahnede gerçekleşiyor.

Trump videoda başında hasır şapkası, üzerinde mavi tulumu, elinde yabasıyla çıktığı sahnede, oyuncu Megan Mullally ile birlikte şarkı söyleyerek dans ediyor.


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