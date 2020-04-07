HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump tavsiye etti, doktorlar kullanmaya başladı

Trump tavsiye etti, doktorlar kullanmaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

ABD'de doktorların yeni tip koronavirüse karşı 'işe yarayıp yaramadığını' bilmeden Başkan Donald Trump tarafından tavsiye edilen sıtma ilacını hastalara verdiği belirtildi.

Trump tavsiye etti, doktorlar kullanmaya başladı

ABD'de New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini açıkladı. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın Koronavirüs'e karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

Hidroksiklorokin kullanımı ABD'nin pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi.

Reuters'a konuşan doktorlar ilacı koronavirüs hastalarına vermekten 'rahatsızlık duymadıklarını' çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump bu hafta sonu iki gün üst üste ilacın koronavirüsle mücadelede kullanılması gerektiğini söylemişti. Trump ilacın Koronavirüs'le mücadeledeki etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, 'Bu yönde çok güçlü işaretler var' dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" dedi.

Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre hidroksiklorokinin Koronavirüs'le mücadeledeki gücü hakkındaki veriler çok sınırlı.

ABD'de şu ana kadar 168 binden fazla vaka görüldü ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Ölü ve vaka sayıları artıyor!Ölü ve vaka sayıları artıyor!
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
Anahtar Kelimeler:
Trump doktor koronavirüs sıtma ilacı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Danimarka'da ilkokul ve kreşler 9 gün sonra açılıyor

Danimarka'da ilkokul ve kreşler 9 gün sonra açılıyor

İspanya'da 88 yaşındaki bir çift koronavirüsü yendi

İspanya'da 88 yaşındaki bir çift koronavirüsü yendi

Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez ölüm kaydedilmedi

Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez...

Koronavirüs salgınında son durum! Ülke ülke ölü ve vaka sayıları

Ölü ve vaka sayıları artıyor!

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de böylesi ilk kez yaşandı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.