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Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2019 00:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacağını duyurdu.

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, 2020'den yeniden başkanlık yarışında olacağını Twitter hesabından ilan etti.

Trump, açıklamasında, "İkinci dönem başkanlık için yarışacağımı 18 Haziran'da First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile beraber Florida'nın Orlando kentinde ilan edeceğim. 20 bin kişilik Amway Center'da yapılacak tarihi buluşmada bize katılın." ifadesini kullandı.

JOE BIDEN AÇIK FARKLA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

8 Kasım 2016'da yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlamıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak. (AA)

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