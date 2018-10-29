HABER

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan "göçmen kervanına" ilişkin, "Bu, ülkemizi işgaldir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." paylaşımında bulundu.

MEKSİKA SINIRINA 5 BİN ASKER İDDİASI

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin güneydeki göçmen krizi ile mücadele operasyonunun ilk aşamasında sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri sürdü.

5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede kalacakları öne sürüldü.

"SAYI VERMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Pentagon Sözcüsü Laura Seal, yaptığı açıklamada, "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleştirecek kuvvetlerin seçimi veya toplam sayısına ilişkin açıklamada bulunmak için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuşlandıracağı iddia edilmiş ancak Pentagon bu iddiaları kabul etmemişti.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER ALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, “acil durum” ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.
Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yorum: Merkel liderlik gücünü nihayet gösterdiYorum: Merkel liderlik gücünü nihayet gösterdi
Gelecekten En Fazla Umutsuz Olanlar AfganlarGelecekten En Fazla Umutsuz Olanlar Afganlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD abd başkanı donald trump tehdit Trump tehdit

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünyanın süper gücü 7 bin kişi için orduyu seferber ediyor.birde TURKIYE gibi sadec ve sadece bilinen 4 MİLYON rakamını duysa trump heralde nükleer kullanırdı.
BU DÜNYA NE ZAMAN DİKEN ÜSTÜNDEN İNECEK :) HER BAŞLIĞA BU YAZI :D
bu başa geldğinden bee sıkıyor ama hiçbir halt ettği yok nerdr hani
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı

Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.