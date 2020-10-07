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  4. Trump verdiği talimatla herkesi şaşkına çevirdi! Müzakereleri durdurdu

Trump verdiği talimatla herkesi şaşkına çevirdi! Müzakereleri durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdi.

Trump verdiği talimatla herkesi şaşkına çevirdi! Müzakereleri durdurdu

Trump, Twitter üzerinden, Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN KAZANINCA BÜYÜK BİR TEŞVİK YASASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan teşvik paketi yerine ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'in onaylanmasına odaklanmasını rica eden Trump, ekonominin çok iyi gittiğini, borsanın rekor seviyelerde olduğunu, istihdamın rekor rakamlarla iyileştiğini ve ABD'nin ekonomik toparlanmada dünyaya liderlik ettiğini kaydetti.

Trump'ın teşvik paketine yönelik açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler hızlı bir düşüş gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin son günlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak ikilinin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı. (AA)

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