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Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, vurulursa eşi Melania Trump'ın ağlamayacağını düşündüğünü ifade etti.

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından bahsetti.

Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme planı değil" dedi.

TIME'ın Washington muhabiri Vera Bergengruen'in aktardığına göre ABD lideri, First Lady Melania' ile ilgili olarak, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.

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Trump melania ABD başkanı ağlamak

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