Trump: Washington’da asla özerk bölge olmayacak, denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan gösterilerde protestocular tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölge tartışması sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan başkente yönelik açıklama geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanınız olduğum sürece Washington DC’de asla özerk olmayacak. Eğer denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı.

SEATTLE'DAKİ ÖZERK BÖLGE DAĞITILACAK

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinin Belediye Başkanı Jenny Durkan, protestocular tarafından 2 hafta önce özerk bölge ilan edilen "Capitol Hill Özerk Bölgesi"ni dağıtacaklarını açıkladı. Durkan, göstericilerin polislerin almadığı bölgede hafta sonu 19 yaşındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığını belirterek, "Bu yaşananlar, barışçıl protestocuların savunduğu değişim mesajını baltalamakta ve dikkati başka yöne çekmekte" dedi.

Durkan, "Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez" ifadelerini kullandı.