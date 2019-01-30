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Trump, “Yüzyılın Anlaşmasını” erteledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan edeceği “Yüzyılın Anlaşması” da olarak bilinen “Ortadoğu Barış Planının” ertelendiğini duyurdu.ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail’e düzenlediği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan edeceği “Yüzyılın Anlaşması” da olarak bilinen “Ortadoğu Barış Planının” ertelendiğini duyurdu.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail’e düzenlediği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Friedman, “Trump’ın İsrail ve Filistin arasındaki barış planı, birkaç ay sonraya ertelendi” dedi. Friedman, planın ertelenmesinin sebeplerini, İsrail’de yapılacak erken seçimlerin ve Filistin’in anlaşmayı reddetmesi olarak açıkladı. İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşecek olan Friedman, barış anlaşmasının İsrail genel seçimlerine bağlı olduğunun altını çizdi.

Maddeler tamamen Filistin’in aleyhine
Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü anlaşmaya Suudi Arabistan, irleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır da destek veriyor. “Yüzyılın Anlaşması” planı, Filistin Devletini kurmak için Sina yarım adasındaki Mısır topraklarının bir bölümünün alınmasını ya da Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin çoğunun varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği biliniyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyon Filistinli mültecinin, geri dönüş hakkı konusu ise anlaşmada bulunmuyor.

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