Trump'ın azil davası: ABD'de Demokratlar eski başkan için 'Suçlu bulunmazsa, destekçilerini yeni bir saldırı için kışkırtabilir' diyor

Demokratlar ayrıca Trump hakkındaki suçlamalarını kanıtlamak için polis, Kongre personeli, istihbarat görevlileri ve dış basından da yararlandılar.

Azil sürecinde iddia makamı konumundaki Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Trump ile 6 Ocak'taki Kongre saldırısı arasındaki bağlantıyı ispatlamak için, saldırganların sözlerini kullandılar ve yaşananların o günün ötesinde uzun vadeli zararlara yol açtığını savundular.

ABD'de Demokratlar, Senato'da yargılanan eski Başkan Donald Trump'** la ilgili azil davasında mütalaalarını ver **di. Demokratlar, Kongre saldırısını kışkırtmakla suçla** dıkları Trump için "Suçlu bulunmazsa aynı şeyi yine yapabilir" di yor .**

100 üyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Fakat 50 Cumhuriyetçi senatörden büyük çoğunluğu şu ana kadar Trump'a sadık kaldı.

Donald Trump suçlu bulunursa Senato ayrıca, onun bir daha kamu görevine seçilmesini yasaklayan bir kararı da oylayabilir.

Trump'ın destekçilerinin seçim sonuçlarının tescil edilmesini engellemek amacıyla Kongre'ye düzenledikleri saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO\_vp0c

Demokratlar ne dedi?

Senato'da Çarşamba günü yapılan oturumda, Trump'ın kışkırtmakla suçlandığı şiddet olaylarına ilişkin daha önce görülmemiş video kayıtları gösterildi.

Demokratlar, senatörlere adım adım saldırının yaşandığı güne ilişkin kayıt ve bilgileri aktardılar ve olayları Trump'ın nasıl ateşlediğini ayrıntılandırmaya çalıştılar. Perşembe günü ise iddialarını toparlayıp mütalaalarını verdiler. Trump'ın, insanların yaşamına ve mallarına, demokrasiye zarar veren bu eyleme sebep olduğunu söylediler.

Temsilciler Meclisi adına mütalaayı veren Joe Neguse, Trump'ın sadece tartışmalı bir konuşma yapan "sıradan bir adam" değil, "şiddete başvurmaya hazır" yandaşlarına hitabeden bir başkan olduğunu ve fitili ateşlediğini söyledi.