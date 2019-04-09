"Trump'ın Golan Tepeleri hediyesi ilhak eğilimini güçlendirdi"

"Bütün olarak Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi siyonist hareketle çelişirdi. Onlar asgari sayıda Arap, azami büyüklükte de toprak isterler. Batı Şeria'da milyonlarca Filistinli var. Siyonistler onlara eşitlik ve seçme hakkı vermek istemez. Ama işler kaçınılmaz olarak o yönde ilerliyor."

"Bence Trump'ın Suriye’nin Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanımak suretiyle verdiği hediyenin ardından İsrail'de ilhaka yönelik eğilimin güçlendiğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulunan Winstanley, şunları söyledi:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasını değerlendiren Winstanley, bunun İsrail'de siyasi partilerde görülen ilhak eğiliminin ürünü olduğunu bildirdi.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İnternet üzerinden Filistin için mücadele veren "Elektronik İntifada" kampanyasının yöneticisi Asa Winstanley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e "hediye etmesinin", İsrail'deki ilhak eğilimini teşvik ettiğini belirtti.

- "Filistinliler daha fazla toprak vermeyecekler"

İngiltere'nin Ulusal Eğitim Sendikası (NUT) Başkanı Kiri Tunks da Filistinlilerin, İsrail tarafının herhangi bir ilhakını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

"Filistinliler daha fazla toprak vermeyecekler, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre sahip olmaları gereken işgal altındaki toprakları da geri almak için birlik içinde duracaklar." ifadesini kullanan Tunks, "(Netanyahu’nun vaadi) Bu bir işe yaramayacaktır. İsraillilerin yapması gereken şey Filistinlilerle masaya oturup anlamlı bir çözüme ulaşmaktır." diye konuştu.

- "Çocukları askeri hapishanede tutan tek ülke"

AOHR araştırmacısı Hannah Phillips, Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerinin kaygı verici olduğunu belirterek "Uluslararası toplumun Netanyahu'ya Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve ülkedeki Filistinlilerin de bütün haklarına kavuşması gerektiği şeklinde güçlü mesaj göndermesi hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Filistin'de işgalin yanı sıra büyük problemin de İsrail'deki Filistinli tutuklular olduğuna işaret eden Philips, bunların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.