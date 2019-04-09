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"Trump'ın Golan Tepeleri hediyesi ilhak eğilimini güçlendirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

"Elektronik İntifada" kampanyası yöneticisi Asa Winstanley: - "Trump'ın Suriye'nin Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanımak suretiyle verdiği hediyenin ardından İsrail'de ilhaka yönelik eğilimin güçlendiğini göreceğiz" - İngiltere Ulusal Eğitim Sendikası Başkanı Kiri Tunks: - "Filistinliler daha fazla toprak vermeyecekler, BM kararlarına göre sahip olmaları gereken işgal altındaki toprakları da geri almak için birlik içinde duracaklar" - Arap İnsan Hakları Örgütü Araştırmacısı Hannah Philips: - "Uluslararası toplumun (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya güçlü bir mesaj göndermesi hayati önem taşıyor"

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İnternet üzerinden Filistin için mücadele veren "Elektronik İntifada" kampanyasının yöneticisi Asa Winstanley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e "hediye etmesinin", İsrail'deki ilhak eğilimini teşvik ettiğini belirtti.

Winstanley, Arap İnsan Hakları Örgütünün (AOHR) Londra'da düzenlediği Filistin panelinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasını değerlendiren Winstanley, bunun İsrail'de siyasi partilerde görülen ilhak eğiliminin ürünü olduğunu bildirdi.

"Bence Trump'ın Suriye’nin Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanımak suretiyle verdiği hediyenin ardından İsrail'de ilhaka yönelik eğilimin güçlendiğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulunan Winstanley, şunları söyledi:

"Bütün olarak Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi siyonist hareketle çelişirdi. Onlar asgari sayıda Arap, azami büyüklükte de toprak isterler. Batı Şeria'da milyonlarca Filistinli var. Siyonistler onlara eşitlik ve seçme hakkı vermek istemez. Ama işler kaçınılmaz olarak o yönde ilerliyor."

- "Filistinliler daha fazla toprak vermeyecekler"

İngiltere'nin Ulusal Eğitim Sendikası (NUT) Başkanı Kiri Tunks da Filistinlilerin, İsrail tarafının herhangi bir ilhakını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

"Filistinliler daha fazla toprak vermeyecekler, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre sahip olmaları gereken işgal altındaki toprakları da geri almak için birlik içinde duracaklar." ifadesini kullanan Tunks, "(Netanyahu’nun vaadi) Bu bir işe yaramayacaktır. İsraillilerin yapması gereken şey Filistinlilerle masaya oturup anlamlı bir çözüme ulaşmaktır." diye konuştu.

- "Çocukları askeri hapishanede tutan tek ülke"

AOHR araştırmacısı Hannah Phillips, Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerinin kaygı verici olduğunu belirterek "Uluslararası toplumun Netanyahu'ya Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve ülkedeki Filistinlilerin de bütün haklarına kavuşması gerektiği şeklinde güçlü mesaj göndermesi hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Filistin'de işgalin yanı sıra büyük problemin de İsrail'deki Filistinli tutuklular olduğuna işaret eden Philips, bunların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

Philips, İsrail'in dünyada çocukları askeri hapishanelerde tutan tek ülke olduğuna dikkati çekerek İsrail hapishanelerinde halihazırda 250'den fazla çocuğun tutulduğunu ifade etti.

İsrail'de yaklaşık 6 bin Filistinli mahpusun bulunduğunu aktaran Philips, bunun 4 binden fazlasının askeri mahkemelerde yargılandığını kaydetti.

Philips, yüzlerce ağır hasta Filistinlinin İsrail hapishanelerinde ihtiyaç duydukları tedaviden mahrum olarak tutulmaya devam ettiğini söyledi.

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