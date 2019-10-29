HABER

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

Beyaz Saray yetkilisi: - "Başkan'ın bahsettiği kişi DEAŞ sözcüsü Muhacir'di"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah öldürüldüğünü açıkladığı ve "DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geleceği 1 numaralı isim" olarak nitelediği DEAŞ'lının DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir olduğu belirtildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine, Trump'ın bu sabahki "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di." ifadesini kullandı.

- Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi. Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü." ifadelerini kullanmış ancak öldürülen kişinin ismini açıklamamıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 8 helikopterle İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Ankara’da ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’Ankara’da ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’
Antalya akşamını Cumhuriyet meşaleleri aydınlattıAntalya akşamını Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

Türkiye'den 150 saat açıklaması!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.