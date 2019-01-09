Trump'ın Suriye'den çekilme kararı çok açık

ERBİL/ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının kesin olduğunu belirterek, "teröristlerin Türkiye'ye yönelik tehdidinin farkında olduklarını ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceklerini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Orta Doğu turu kapsamında sürpriz ziyaretle Irak'a gelen Pompeo, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda basın mensuplarına verdiği demeçte, "ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı çok açık." dedi.

Bir gazetecinin, Türkiye ve terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle" ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde çıkacağını ayarlamak için görüşmeler yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de tüm DEAŞ unsurlarının temizlendiğinden emin olmak istiyoruz." diye konuştu

Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG/PKK'yı Türkiye için bir tehdit şeklinde tanımlamasına işaret eden bir gazetecinin sorusu üzerine, şunları söyledi: