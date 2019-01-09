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Trump'ın Suriye'den çekilme kararı çok açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı çok açık" "Erdoğan, teröristlerin kendileri için bir yaşamsal tehdit olduğundan bahsetti. Biz de teröristlerden Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunun farkındayız ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceğiz" "Aşırıcılar ve teröristler nerede olursa olsun, bunlarla mücadele edecek ülkeleri desteklemeye hazırız. Buna Türkiye gibi diğer ülkeler dahil"

ERBİL/ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının kesin olduğunu belirterek, "teröristlerin Türkiye'ye yönelik tehdidinin farkında olduklarını ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceklerini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Orta Doğu turu kapsamında sürpriz ziyaretle Irak'a gelen Pompeo, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda basın mensuplarına verdiği demeçte, "ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı çok açık." dedi.

Bir gazetecinin, Türkiye ve terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle" ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde çıkacağını ayarlamak için görüşmeler yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de tüm DEAŞ unsurlarının temizlendiğinden emin olmak istiyoruz." diye konuştu

Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG/PKK'yı Türkiye için bir tehdit şeklinde tanımlamasına işaret eden bir gazetecinin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Erdoğan, teröristlerin kendileri için bir yaşamsal tehdit olduğundan bahsetti. Biz de teröristlerden Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunun farkındayız ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceğiz. Aşırıcılar ve teröristler nerede olursa olsun, bunlarla mücadele edecek ülkeleri desteklemeye hazırız. Buna Türkiye gibi diğer ülkeler dahil."

- Pompeo-Barzani görüşmesi

Öte yandan Pompeo, Irak temasları kapsamında eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Barzani’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak ve bölgenin son siyasi gelişmeleri ele alındı.

Pompeo, görüşmede Bağdat-Erbil arasında diyaloğun ilerlemesindeki memnuniyetini dile getirerek, Irak'ın ABD’nin ortağı kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, ABD askerlerinin Suriye’den çekilme kararı ve stratejisini Barzani’ye aktardı.

Pompeo, daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile de ayrı ayrı görüştü.

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