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  4. Trump'ın Talsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu

Trump'ın Talsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu

21.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası ilk mitingini Tulsa kentinde yaptı. Mitinge katılım beklenenden az oldu. Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Trump'ın Talsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası ilk mitingini Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaptı. Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu kentte mitinge katılım beklenenden az oldu.

Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Tulsa'daki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi.

Oysa Trump daha önce yaklaşık 1 milyon kişinin mitinge katılmak için başvuru yaptığını söylemişti.

Trump destekçileri

Trump yaklaşık iki saat süren konuşmasında mitingine katılımın beklenenden az olmasından medyayı sorumlu tuttu, salon dışındaki "kötü insanların" destekçilerini korkuttuğunu savundu.

Trump destekçileri

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher ise Tulsa'daki mitingin Donald Trump'ın umduğu cinsten bir geri dönüş olmadığını söylüyor.

Donald Trump konuşmasında rakibi Joe Biden için "radikal solun beceriksiz kuklası" dedi.

Trump'ın seçim kampanyasını 1 Haziran 1921'de beyazların siyahların Greenwood mahallesinde 300 kişiyi öldürdükleri sanılan Tulsa'da başlatma kararı tepki çekmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle mitingin ertelenmesi istenmiş, Oklahoma Yüksek Mahkemesi bu yönde yapılan başvuruyu reddetmişti.

Beyaz Saray: Trump şaka yaptı

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında ayrıca yetkililere, koronavirüs vaka sayısının daha az çıkması için testleri yavaşlatmaları talimatı verdiğini söyledi.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın şaka yaptığı belirtildi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 2 milyon 255 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 119 bini aştı.

Tulsa Irk Katliamı: ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını Tulsa'da başlatacak olması gerginlik yarattı

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