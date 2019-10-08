HABER

Trump’ın Türkiye tehdidine Rusya’dan yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı” dedi.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepkiKalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erbil’deRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erbil’de

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Türkiye'ye ders verecek değiliz'

Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.