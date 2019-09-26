Yaşanan olayların doğrudan tanığı olmadığını, ancak ilgili yetkililerden aldığı bilgileri inandırıcı bulduğunu kaydeden muhbir, Trump'ın şahsi ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığını ve bunun da ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etti.

Mektupta, Trump'ın siyasi rakiplerinden birinin soruşturulması için yabancı bir ülkeye baskı uyguladığı ve bunun anayasaya aykırı olduğu savunuldu.

Trump, "Demokratlar Cumhuriyetçi Parti'yi ve onun savunduğu her şeyi parçalamaya çalışıyor. Bir arada durun, oyunlarını görün ve sıkı mücadele edin. Söz konusu olan bizim ülkemiz!" değerlendirmesini yaptı.

Buna göre Trump'ın, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ve oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerinin soruşturulması, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarının kaynağının Ukrayna olduğunun ortaya çıkarılması ve bu konularda (Trump'ın avukatı) Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı William Barr ile irtibata geçilmesi taleplerini dile getirdiği kaydedildi.

Mektupta muhbir, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde üç konuyu gündeme getirdiğini ve bunların Beyaz Saray'daki kimi yetkililerde rahatsızlık yarattığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün New York'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı" iddialarına ilişkin, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy de Trump ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşme esnasında üzerinde Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." diye yanıt vermişti.

