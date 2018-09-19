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Trump'tan Kore Yarımadası'ndaki mutabakata övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kuzey Kore ile Güney Kore'den çok güzel haberler aldık. Onlar (iki ülke lideri) bir araya geldi ve çok iyi tepkiler aldık. Kuzey Kore ile ilgili olarak büyük bir ilerleme gösteriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore liderleri arasında dün varılan uzlaşmayı överek, "Kuzey Kore ile Güney Kore'den çok güzel haberler aldık. Onlar (iki ülke lideri) bir araya geldi ve çok iyi tepkiler aldık." dedi.

Florence Kasırgası'nın etkilediği Kuzey Carolina eyaletine yapacağı seyahat öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Kuzey Kore konusunda açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında dün varılan siyasi uzlaşı zemininden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Trump, bu sürecin devamını dilediklerini belirtti.

Trump, "Kuzey Kore ile Güney Kore'den çok güzel haberler aldık. Onlar (iki ülke lideri) bir araya geldi ve çok iyi tepkiler aldık. Kuzey Kore ile ilgili olarak büyük bir ilerleme gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık nükleer deneme yok"

Söz konusu sürecin en önemli bölümünün Pyongyang yönetiminin artık nükleer ve füze denemeleri yapmaması olduğunu vurgulayan Trump, "Artık füze denemesi yok, nükleer deneme yok. Artık bu iki ülke olimpiyatları birlikte yapmak için çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'dan 3 gün önce bir mektup aldığını aktaran Trump, kendisinin ABD Başkanı olmadan önce hayal dahi edilemeyen bir ilerlemenin kendi döneminde mümkün hale geldiğini söyledi. Trump, "Kuzey Kore ile savaşa girecek gibiydik. Şu anda ise ciddi ilerleme kaydediyoruz. Mahkumlarımızı geri aldık. Kalanlar da gelmeye devam edecek. Bunlar önemli gelişmeler." diye konuştu.

Moon ve Kim, iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermiş ve ortak bir bildiriye imza koymuştu. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.

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ABD Donald Trump Güney Kore Kuzey Kore

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