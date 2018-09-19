Trump'tan Kore Yarımadası'ndaki mutabakata övgü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore liderleri arasında dün varılan uzlaşmayı överek, "Kuzey Kore ile Güney Kore'den çok güzel haberler aldık. Onlar (iki ülke lideri) bir araya geldi ve çok iyi tepkiler aldık." dedi.

Florence Kasırgası'nın etkilediği Kuzey Carolina eyaletine yapacağı seyahat öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Kuzey Kore konusunda açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında dün varılan siyasi uzlaşı zemininden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Trump, bu sürecin devamını dilediklerini belirtti.

Trump, "Kuzey Kore ile Güney Kore'den çok güzel haberler aldık. Onlar (iki ülke lideri) bir araya geldi ve çok iyi tepkiler aldık. Kuzey Kore ile ilgili olarak büyük bir ilerleme gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık nükleer deneme yok"

Söz konusu sürecin en önemli bölümünün Pyongyang yönetiminin artık nükleer ve füze denemeleri yapmaması olduğunu vurgulayan Trump, "Artık füze denemesi yok, nükleer deneme yok. Artık bu iki ülke olimpiyatları birlikte yapmak için çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.