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Trump'tan Kuzey Kore ve Rusya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Ben, Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin ekonomik potansiyelinin tam farkında olduğunu ve bunu engelleyecek veya akim bırakacak bir şey yapmayacağına inanıyorum. Onun yanında olduğumu biliyor ve bana verdiği sözü bozmak istemiyor" - "Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Yalan haber medyasında gördükleriniz ve okuduklarınıza rağmen Rusya ile iyi ilişkiler için devasa bir potansiyel var"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kendisine nükleer program konusunda verdiği sözü bozacak bir şey yapmayacağına inandığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu ilginç dünyada her şey mümkün, ancak ben Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin ekonomik potansiyelinin tam farkında olduğunu ve bunu engelleyecek veya akim bırakacak bir şey yapmayacağına inanıyorum. Onun yanında olduğumu biliyor ve bana verdiği sözü bozmak istemiyor. Anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklamasının, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin bir füze fırlattığını tespit ettiklerini duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore ordusu, Donald Trump'ın paylaşımından birkaç saat önce Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze fırlattığını açıklamıştı.

- Putin'le çok iyi bir görüşme yaptık

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, paylaşımında, "Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Yalan haber medyasında gördükleriniz ve okuduklarınıza rağmen Rusya ile iyi ilişkiler için devasa bir potansiyel var. Bakın sizi 'Rusya ile gizli anlaşma' (Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları) konusunda nasıl yanılttılar. Dünya daha güvenli bir yer olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump dün de Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." demişti.

Görüşmelerinin "oldukça uzun ve iyi" geçtiğini belirten Trump, "(Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmaya atfen) Cadı avından uzun zaman önce de söylediğim gibi Rusya, Çin ve herkesle iyi geçinmek iyi bir şey. Kötü değil." ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Güney Kore Kim Jong Un Kuzey Kore putin Rusya Trump

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