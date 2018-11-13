ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya attığı Avrupa ordusu fikrini eleştirerek, "I. ve II. dünya savaşlarında Avrupa'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Ya NATO'ya ödersiniz ya ödemezsiniz!" dedi.

Trump, Twitter'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Avrupa ordusu kurulması teklifine yanıt verdi.

Trump, sosyal paylaşım platformunda yazdığı mesajda, "Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini savunuyor. Ama I. ve II. dünya savaşlarında Avrupa'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı.Ya NATO'ya ödersiniz ya ödemezsiniz!" ifadesini kullandı.

Trump, bu paylaşımının ardından yaptığı seri paylaşımlarda, Macron'un ülkesinde düşük halk desteği nedeniyle kamuoyunun dikkatini başka konulara kaydırmak üzere bu fikri ortaya attığını savundu.