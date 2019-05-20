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Trump’tan "savaş çığırtkanlarına" sitem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, onlar sürekli savaş istiyorlar" - "(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, asker-savunma sanayi arasındaki ilişkiden dolayı ABD'nin dahil olduğu savaşların hiç bitmesini istemeyen bir kesimin olduğunu bildirdi.

Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, kendisini "İran’a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti.

İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.

- "Askeri-endüstriyel kompleks sürekli savaş istiyor"

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi.

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.”

“Askeri-endüstriyel kompleks”, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı.

Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti.

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ABD Donald Trump İRAN Suriye

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