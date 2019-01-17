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Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na seyahat engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı olması sebebiyle "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini isteyen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'a yapacağı seyahati ertelediğini duyurdu - Trump'ın mektubu, Afganistan'ı ziyaret etmesi beklenen Kongre delegasyonunun Amerikan ordusuna ait uçakları kullanmasını engelliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı olması dolayısıyla kendisinden "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini isteyen Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurdu.

Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan durum, Trump'ın Pelosi'ye gönderdiği ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın paylaştığı mektupla ortaya çıktı.

Mektubuna, "Sayın Meclis Başkanı; hükümetin kapalı olması sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan'a yapacağınız seyahati erteliyorum." ifadesiyle başlayan Trump, hükümetin yeniden açılması durumunda 7 günlük gezinin yeniden planlanacağını belirtti.

"800 bin federal çalışanın ücret alamadığı bir durumda eminim siz de bu halkla ilişkiler organizasyonunuzun ertelenmesi konusunda mutabık kalırsınız." ifadesini kullanan Trump, Pelosi'ye Washington'da kalıp kendisiyle ABD-Meksika sınırına örülmesi öngörülen duvarla ilgili müzakere etmesi tavsiyesinde bulundu.

- "Ticari uçakla gidebilirsiniz"

Trump ayrıca, Pelosi'nin öncülüğünde bugün başlaması öngörülen söz konusu seyahati her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'un mektubu, orduya ait askeri uçakların bu seyahatte kullanılamayacağına işaret ediyor.

Kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan mektup, Pelosi'nin bazı Kongre üyeleriyle yapmayı planladığı bir seyahatin detaylarını önceden kamuoyuna açıklaması sebebiyle eleştiri topladı.

Özellikle Afganistan'daki Amerikan askerlerini ziyarete gideceği anlaşılan Kongre delegasyonunun seyahat planının önceden açıklanması, güvenlik açısından "sorunlu" olarak değerlendirildi. Bu ülkeye yapılacak herhangi bir seyahatte Amerikan ordusuna ait askeri uçaklar kullanılıyor.

Ayrıca Trump'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın bir seyahatini erteleyip erteleyemeyeceği sorusu da Amerikan medyasında tartışılmaya başlandı.

6 Kasım 2018'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meclis Başkanı Pelosi, federal hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump'ın 29 Ocak'ta yapması beklenen "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesi çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu çağrıya henüz net bir yanıt vermeyen Trump, güvenlik gerekçeleriyle ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş ve bu bütçeyi vermeyeceğini açıklayan Demokratları suçlamıştı.

ABD'de federal hükümetin yıllık bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 27 gündür hükümet kapalı bulunuyor.

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