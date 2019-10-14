HABER

Trump'tan yeni Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına (Meksika sınırı) odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasa dışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor" - "Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum" - "Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına (ABD - Meksika sınırı) odaklanmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich'in DEAŞ konusunda Avrupalı ülkelerin bir anlaşma yapmadığını anımsatarak, "Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye'ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?" paylaşımına yer verdi.

Söz konusu paylaşım için Pavlich'e teşekkür eden Trump, "Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini önerdim ama bu önerim birçok kez reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD'nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü." ifadesini kullandı.

Trump, DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız."

- Trump Meksika sınırına odaklanacak

Bazı kişilerin ABD'den, bu ülkenin düşmanı olan Esed yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasadışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!" mesajını paylaştı.

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltıAvcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Suriye

En Çok Okunan Haberler

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Şenol Güneş'ten sürpriz 11

Şenol Güneş'ten sürpriz 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun sanıkları hakim karşısına çıktı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Dün terörden arındırılmıştı! Yaşam normale dönmeye başladı

TRT World Dijital İçerik Müdürü Özhan: Twitter'ın bize karşı gizli sansürü var

Twitter'dan büyük skandal! 'Kötü niyetli bir tutum var'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladı

Son dakika! Türkiye'den AB'ye yaptırım yanıtı

Türkiye'den AB'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.