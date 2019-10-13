HABER

Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 06:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey" - "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız" - "(YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti.

Washington’da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını" ifade eden Trump bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını" ifade etti.

Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi.

Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye’yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi." ifadesini kullandı.

YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor." diye konuştu.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!
Kartal'da otomobil park halindeki lüks cipe çarptı: 2 ağır yaralıKartal'da otomobil park halindeki lüks cipe çarptı: 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Barış Pınarı Harekatı Donald Trump Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks araç bu hale geldi! İstanbul'da dehşete düşüren kaza!

Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında kanlı hesaplaşma!

Aynı hastaneye kaldırıldılar!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Van'da düğün dönüşü korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü korkunç kaza!

Ölümün böylesi! Talihsiz kadın beton mikserinin altında can verdi!

Ölümün böylesi! Beton mikserinin altında can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.