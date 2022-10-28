TSE 76 ilde araç kontrol merkezi işletilmesi işine yönelik ihale yapacak

TSE'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bu tesislerin 1 Şubat 2023-31 Ocak 2026 döneminde işletilmesi işine ilişkin kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkılacak.

TSE araç kontrol merkezlerinde, Enstitüce gerçekleştirilen "ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, kara yolu uygunluk, montaj faaliyetleri" gibi işlerin uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapılacak.

TSE tarafından istihdam edilen ve ayni, mali hakları karşılanan uzmanlar vasıtasıyla bu faaliyetler gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında İstanbul'da iki, diğer illerde birer adet tesis işletmesi kurulacak. Enstitüye ait araç kontrol merkezi binası bulunan Bursa, Konya, Adana, Manisa ve Malatya dışındaki 76 ilde ihaleye çıkılacak.

İhale, 8 Kasım 2022 saat 14.00'te "Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar/Ankara" adresinde yapılacak.

