TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA
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