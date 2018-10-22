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TSK duyurdu! Bir acı haber daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar sırasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada, "22 Ekim 2018 tarihinde Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

AKŞAM SAATLERİNDE DE HAKKARİ'DEN ACI HABER GELMİŞTİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

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TSK şehit kuzey ırak

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