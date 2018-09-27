TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül’de düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

TSK tarafından terör hedeflerinin imha edilmesi ile ilgili görüntü paylaşımında bulunuldu. (İHA)



