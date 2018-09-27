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TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı. TSK, terör hedeflerinin imha edilmesi ile ilgili görüntü paylaştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül’de düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

TSK tarafından terör hedeflerinin imha edilmesi ile ilgili görüntü paylaşımında bulunuldu. (İHA)


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TSK operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri kuzey ırak

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