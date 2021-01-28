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  4. TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi! Uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili önemli düzenleme

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi! Uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili önemli düzenleme

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi! Uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili önemli düzenleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Askeri mevzuatta bir dizi değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

UZMAN ERBAŞLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştiriliyor.

EMEKLİ ASKERLERE 'DERS VERME' İMKANI

Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.

MİLLETVEKİLLERİ İÇİN DÜZENLEME

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.

(AA)

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