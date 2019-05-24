HABER

TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu (TSM) 'Unutulmaz Erol Sayın Şarkıları'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.

TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu (TSM) 'Unutulmaz Erol Sayın Şarkıları'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şef Coşkun Açıkgöz yönetimindeki konsere, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Mütevelli Heyet üyeleri, dekanlar, bölüm başkanları, akademik ve idari kadro ile çok sayıda davetli katıldı. Atılım Üniversitesi TSM Korosu, usta bestekâr Erol Sayan’ın seçkin eserlerini seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.

"YAŞAYAN EN DEĞERLİ BESTEKÂRLARIMIZDANDIR"

Amatör Korolar Şefi Coşkun Açıkgöz, Türk müziğinin, Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi. Bu kültürün en değerli unsurlarından birinin Erol Sayan olduğunu ifade eden Şef Coşkun Açıkgöz, "Çok değerli ve özel besteleri ve müzik çalışmaları vardır. Erol Sayan yıllarca öğrenci yetiştirdi ve kitaplar yazdı. Yaşayan en değerli bestekârlarımızdandır. Sanatçılarımızı yaşadıkları dönemde bu tarz konserler yapıp, onları onurlandırmamız gerekiyor. Bu konser bunu amaçlamaktadır. Arkadaşlarımla bir süredir çalışıyoruz. Erol Sayan’ın eserlerini tam da onun istediği gibi yorumlamaya çalışacağız. Eserlerini bestelediği şekliyle yorumlanması gerektiği konusunda hassas olan bestekârlarımızdan birisidir" dedi.

Yaşayan bestekârlara hak ettikleri ilgi ve alakayı gösteren bir yolda ilerleyeceklerini kaydeden Şef Coşkun Açıkgöz, çıkış noktalarının bestekârlar ve besteledikleri şarkılara saygı duruşu noktasında olacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdiTSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdiTSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdiTSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi

PARTNER Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist yakalandıİçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist yakalandı
Domates yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildiDomates yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.