TSMC ABD’ye çip fabrikası kuracak

Reuters’ın haberine göre, dünyanın en büyük çip üreticisi, Avrupa’daki görüşmeler dururken bölgedeki yatırımları artırmayı hedefliyor. Yakın kaynaklara göre, şirketin yatırım planları, küresel yarı iletken kıtlığı ve ABD ve Avrupa’daki yonga üretimini sübvanse etme planları arasında yakından izleniyor. Bilmeyenler için hatırlatalım: Şirket geçen yıl Phoenix, Arizona’da bir çip fabrikası kurmak için 10 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yaşanan çip kıtlığını da önemli derecede azaltacak.

DİĞER FABRİKALAR 3NM SÜRECİNE ODAKLANABİLİR

Bu ayın başlarında, şirketin yonga fabrikasının sahada planlanan altı tesisten yalnızca ilki olacağı da bildirilmişti. Ayrıca, TSMC yetkililerinin, sonraki tesislerin 3nm tabanlı yonga üretim süreci üretecek gelişmiş bir tesis olup olmayacağını tartıştıkları bildiriliyor. 3nm süreci, şu anda ilk fabrikada kullanılan 5nm teknolojisinden daha gelişmiş ve verimlidir. Kaynaklardan biri, daha gelişmiş 3nm tesisinin 23 milyar ila 25 milyar doları arasında mal olabileceğini belirtti.

Yeni çip fabrikaları, şirketin ABD hükümetinin sübvansiyonları için Intel ve Samsung Electronics gibi diğer yarı iletken devlerle rekabet etmesini de sağlayacak.

vivo iQOO Neo TENAA’da göründü

