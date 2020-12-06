TTB: Kasım ayında 63 sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım ayında 63 sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kasım ayında 17'si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1335244350461272065?s=20

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İbrahim Akkurt ise Kasım ayını "kıyım ayı" olarak değerlendirerek, "Tüm kayıplarımızın yüzde 28.8'ini (17'si hekim olmak üzere 63 sağlık çalışanımızı) Kasım'da kaybettik, şu ana kadar 218 ailemizin ocağı söndü... Sağlıkçının çığlığını duyan var mı? Yasamızı TBMM'de oyalayanlar rahat mı?" mesajını paylaştı.

Türkiye Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü, hemen her şehirde yoğun bakım servislerinde kapasitelerin dolmaya başladığı günler yaşıyor.

Çeşitli kentlerden BBC Türkçe'ye konuşanlar, Covid-19 hastası yakınlarının günlerce süren bekleyişten sonra yoğun bakıma alınabildiğini ya da yoğun bakıma geçmeyi beklerken hayatlarını kaybettiklerini anlatıyor.